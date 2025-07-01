وزير الطاقة السوري يبحث سبل تعزيز الاستثمار الأمثل للثروات المعدنية

ريف دمشق-سانا

بحث وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير مع إدارة المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في مقر المؤسسة بريف دمشق سبل تعزيز الاستثمار الأمثل للثروات المعدنية، وتحقيق قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، اطلع الوزير البشير على المشاريع التنموية والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الجيولوجيا، حيث استمع إلى شرح مفصل حول الخطط المستقبلية والبرامج التي تهدف إلى تطوير هذا القطاع.

وأكد الوزير البشير أهمية تعزيز دور قطاع الجيولوجيا كأحد المحاور الرئيسية في إعادة بناء الاقتصاد السوري، لافتاً إلى ضرورة استخدام تقنيات حديثة في استكشاف الموارد وإدارتها.

كما قام الوزير بزيارة إلى المتحف الجيولوجي السوري الموجود في مبنى المؤسسة، والذي يضم مجموعة منتقاة من الفلزات والصخور والمستحاثات والخامات المعدنية واطلع على ماكيتات توضح عملية عمل معمل الفوسفات، بدءًا من استخراج المواد من المقلع، مرورًا بوحدات الغسيل والتجفيف والنقل، وصولًا إلى التصدير عبر الميناء.

واستعرض البشير ماكيتات لخارطة سوريا تظهر مواقع الثروات المعدنية، إضافة إلى منتجات المؤسسة العامة للجيولوجيا من مختلف الخامات، كما اطلع على الخرائط الجيولوجية والبيئية، ومستحاثة البليزوصور السوري، مع تجسيد للبيئة الطبيعية التي كانت تعيش فيها.

كما زار وزير الطاقة المكتبة الجيولوجية في المؤسسة، التي تحتوي على مجموعة قيمة من المراجع والدراسات التي تدعم البحث العلمي في مجال الجيولوجيا والثروة المعدنية.