الدكتور الحصرية: الأمر التنفيذي الأمريكي حوّل تجميد العقوبات على سوريا إلى رفع نهائي

دمشق-سانا

رحب حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية بالأمر التنفيذي الأخير الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بتحويل التجميد المؤقت للعقوبات المفروضة على القطاع المالي والمصرفي في سوريا إلى رفع نهائي.

وأوضح الدكتور الحصرية في منشور على صفحته الشخصية في الفيسبوك أن العملية بدأت عبر إصدار الرخصة العامة رقم 25 في أيار الماضي، لتتحول إلى رفع دائم للعقوبات، إضافة إلى إلغاء الأساس القانوني الذي استندت إليه العديد من الإجراءات العقابية الصادرة عن إدارات أمريكية سابقة وحالية.

وأكد الدكتور الحصرية أن الأمر التنفيذي الأمريكي ألغى أوامر تنفيذية كانت تشكّل الإطار القانوني لعقوبات مؤثرة على النظام المالي السوري، وحالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بسوريا، والتي كانت قد فُرضت للمرة الأولى عام 2004 وتم تجديدها سنويًا منذ ذلك الحين.

واعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي هذا التطور خطوة حاسمة نحو تخفيف القيود الأمريكية على تصدير الخدمات والسلع والتقنيات إلى سوريا، حيث يوجه هذا الأمر وزارة التجارة الأمريكية إلى مراجعة ورفع القيود التي طالما أعاقت التجارة المالية والمصرفية، وسيكون لذلك مزيد من التأثير الإيجابي على قدرة سوريا على الاستفادة من التكنولوجيا في مجال الخدمات المصرفية بما فيها السويفت.

ولفت الحصرية إلى أن توجيه الرئيس ترامب لوزير خارجيته لمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، له تأثير كبير على حركة الأموال والتحويلات الدولية.

وبين الحصرية أن هذا الأمر التنفيذي يشمل أكثر من 500 كيان تم رفعها من لائحة العقوبات بما فيها المصارف السورية، معتبراً أنه يشكل نقطة تحول إيجابية في استعادة العافية الاقتصادية وتعافي القطاع المالي.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي الالتزام بالاستفادة المثلى من هذه الفرصة التاريخية، ومواصلة الجهود في تعزيز الشفافية، وحوكمة المؤسسات المالية، ودمج النظام المالي السوري في النظام المالي الدولي.