حركة البضائع عبر معبر جابر بين الأردن وسوريا ترتفع أكثر من 272 بالمئة

عمان-سانا

أكدت نقابة شركات التخليص ونقل البضائع الأردنية أن مركز جابر الحدودي الذي يربط الأردن مع سوريا يشهد نشاطاً كبيراً في حركة الشحن بالاتجاهين.

ونقل موقع قناة المملكة الأردنية عن رئيس النقابة ضيف الله أبو عاقولة قوله في تصريح اليوم: “إنّ حركة البضائع الواردة والصادرة عبر معبر جابر زادت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي أكثر من 272 بالمئة، مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أن المركز تعامل منذ بداية العام الحالي وحتى الـ 29 من الشهر الماضي مع 87323 شاحنةً بين دخول وخروج، بزيادة مقدارها 63842 شاحنةً عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ودعا أبو عاقولة إلى إعادة العمل في مركز جمرك الرمثا وتخصيصه لحركة الركاب والمسافرين وحافلات النقل العام، في ظل الضغط المتزايد على مركز جمرك جابر وارتفاع حجم حركة البضائع المارة من خلاله.

وشدد رئيس نقابة شركات التخليص ونقل البضائع الأردنية على أهمية إعادة فتح معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، باعتباره ممراً إستراتيجياً لحركة الترانزيت من الأردن إلى الأسواق التركية والأوروبية والعكس، لأن ذلك سيسهم في ربط المملكة بسلاسل الإمداد البرية الدولية ويعزز من موقعها اللوجستي.