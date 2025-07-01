إعادة 8 آبار لمياه الشرب إلى الخدمة في السويداء

السويداء-سانا

أعادت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة السويداء بالتعاون مع المجتمع المحلي 8 آبار لمياه الشرب إلى الخدمة، في عدد من مناطق المحافظة.

وأوضح مدير المكتب الصحفي بالمؤسسة خالد أبو فخر في تصريح لمراسل سانا، أن إعادة الآبار إلى الخدمة خلال الأسبوع الحالي، جاءت بعد إصلاح وصيانة مضخاتها الغاطسة، جراء توقفها عن العمل لأسباب فنية خلال الفترة الماضية.

وبين أبو فخر أن الآبار التي أعيد تشغيلها، هي شهبا1، وتغذي منطقة السحاري ذات التجمع السكاني بمدينة شهبا، وبئرا تجمع خازمة 11 و 12 وتغذيان عدداً من قرى المنطقة الجنوبية، وبئر قرية الصورة الصغيرة 2، وبئر قرية مجادل 3 ، وبئر قرية رساس 6 ، وبئر قرية الهيات 1 ، وبئر قرية الأصلحة، مشيراً إلى أن غزارة هذه الآبار تتراوح بين 27 و 35 متراً مكعباً بالساعة.