بدء تحميل 14 ألف طن من الفوسفات السوري للتصدير إلى مصر عبر مرفأ طرطوس

طرطوس-سانا

بدأت في مرفأ طرطوس اليوم عمليات تحميل شحنة جديدة من الفوسفات السوري معدة للتصدير إلى مصر.

وأوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش في تصريح لمراسلة سانا، أن الكمية تقدر بنحو 14 ألف طن، سيتم تصديرها إلى مصر خلال الأيام المقبلة، مبيناً أن كميات الفوسفات المصدرة منذ سقوط النظام البائد، بلغت 180 ألف طن.

ولفت علوش إلى أن هذه الباخرة هي العاشرة من نوعها، التي تُحمَّل بالفوسفات السوري وتُصدَّر عبر مرفأ طرطوس منذ تحرير البلاد من النظام البائد، ما يؤكد استعادة قطاع التصدير عافيته، ودور المرافئ السورية كمراكز فاعلة في حركة التجارة الإقليمية.

يذكر أنه يجري استخراج الفوسفات من مناجم ريف حمص، ثم تُنقل إلى مرفأ طرطوس لتجهيزها، وإتمام إجراءات تصديرها، بالتنسيق بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، والجهات المعنية في هذا المجال.