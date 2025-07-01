روبيو: ندعم سوريا والعقوبات لن تشكل عائقاً أمام مستقبلها

نيويورك-سانا

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات تدعم سوريا موحدة ومستقرة، مشيراً إلى أنه تتم دراسة تعليق قانون قيصر بالكامل.

وقال روبيو في تغريدة عبر منصة إكس: “بموجب الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، تتخذ الولايات المتحدة المزيد من الإجراءات لدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها”، مضيفاً: “لن تشكل العقوبات الأمريكية عائقاً أمام مستقبل سوريا”.

وفي تصريحات عقب صدور الأمر التنفيذي، أوضح روبيو أنه سيدرس التعليق الكامل المحتمل لقانون قيصر، في إطار مراجعة شاملة للسياسة الأمريكية تجاه سوريا.

بدوره وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، في تدوينة عبر منصة إكس، الأمر التنفيذي بالعمل التاريخي وقال: “أشكر الرئيس ترامب ووزير الخارجية على مواصلتهما بجرأة نسج خيط سوري مهم في نسيج السلام والازدهار الجديد في الشرق الأوسط”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقع الليلة الماضية أمراً تنفيذياً بإنهاء برنامج العقوبات المفروض على سوريا.

وقال البيت الأبيض في بيان: “إن الأمر التنفيذي يقضي بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، في حين يبقي العقوبات المفروضة على بشار الأسد ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات والأشخاص المرتبطين بنشاطات الأسلحة الكيميائية والمنضوين تحت تنظيم “داعش” والمرتبطين به ووكلاء إيران”.