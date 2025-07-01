الهلال السعودي يفوز على مانشستر سيتي ويبلغ ربع نهائي مونديال الأندية

واشنطن-سانا

حسم فريق الهلال السعودي تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه على مانشستر سيتي الإنكليزي 3/4.

وسجل مانشستر سيتي الهدف الأول عن طريق اللاعب بيرناردو سيلفا في الدقيقة ال 9، وعدل النتيجة الهلال من خلال ماركوس ليوناردو في الدقيقة ال 46، قبل أن يتقدم الهلال عن طريق مالكوم في الدقيقة ال 52.

وعاد السيتي إلى أجواء المباراة بتسجيله هدف التعادل عن طريق ايرلينغ هالاند في الدقيقة ال 55، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل وتمتد المباراة إلى أشواط إضافية.

وتقدم الهلال مرة ثانية عن طريق خاليدو كوليبالي في الدقيقة ال 94، وقبل نهاية الشوط الإضافي الأول عدل مانشستر سيتي النتيجة عن طريق فيل فودين في الدقيقة ال 104.

وأطلق اللاعب ليوناردو رصاصة الرحمة للهلال بتسجيله الهدف الرابع والتأهل للدور ربع النهائي في الدقيقة ال 112.

يشار إلى أنه وبهذه النتيجة يُعتبر الهلال سادس المتأهلين للدور ربع النهائي للبطولة بعد كل من فرق بايرن ميونيخ الألماني وبالميراس وفلوميننسي البرازيليين وتشيلسي الإنكليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي بانتظار المتأهلين من مباراتي ريال مدريد ويوفنتوس، وبوروسيا دورتموند ومونتيري.