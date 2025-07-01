إخماد ثلاثة حرائق حراجية في ريف جبلة باللاذقية

اللاذقية-سانا

أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري ثلاثة حرائق حراجية مساء اليوم، اندلعت في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية.

وأوضح مدير الدفاع المدني في الساحل عبد الكافي كيال في تصريح لمراسلة سانا، أن الحرائق التي تم إخمادها شملت: حريقاً اندلع في الأحراج المحيطة بقرية إسطامو، وحريقاً في محيط قرية بسيسين، وآخر اندلع على أطراف مدينة جبلة، مبيناً أن فرق الإطفاء استطاعت منع انتشار النيران لمساحات أوسع، والوصول إلى المناطق السكنية، رغم صعوبة التضاريس وارتفاع درجات الحرارة، واشتداد سرعة الرياح.

وأكد كيال، أن فرق الإطفاء تواصل العمل للسيطرة على الحرائق الأكثر انتشاراً، والمندلعة في أحراج بلدة الريحانية بجبل التركمان و كنسبا وقنجرة والدغمشة بريف اللاذقية.

وكانت اندلعت في محافظة اللاذقية اليوم عدة حرائق بشكل متزامن في مواقع متفرقة، أبرزها في: أحراج مشقيتا، ووادي باصور في كنسبا، وقرى الريحانية وكيمين والقنجرة وجناتا، وسط محاولات جبارة تبذلها فرق الإطفاء لاحتواء النيران ومنع امتدادها.