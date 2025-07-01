مجلس القضاء الأعلى يكلّف القاضي إبراهيم خليل الحسون عميداً للمعهد العالي للقضاء

دمشق-سانا

أصدر مجلس القضاء الأعلى قراراً كلف بموجبه القاضي السيد إبراهيم خليل الحسون عميداً للمعهد العالي للقضاء تفرغاً.

وأشار المجلس في قراره الذي تلقت سانا نسخةً منه اليوم، إلى أن هذا القرار يأتي بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته، وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم (135) تاريخ 23/6/2025.

والقاضي الحسون من مواليد الرقة 1982، حاصل على بكالوريوس في الدراسات الإسلامية من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وماجستير في الفقه والقانون من كلية الدعوة الجامعية، وماجستير في القضاء والسياسة الشرعية من جامعة المدينة العالمية في ماليزيا، ودكتوراه في العلوم الاجتماعية من جامعة سليمان ديميريل في تركيا.

كما عمل الحسون قاضياً في الهيئة القضائية في تل أبيض بريف الرقة الشمالي خلال عامي 2012–2013، ومؤسساً ومديراً لمعهد إعداد القضاة في سوريا بين عامي 2013–2020، ورئيساً لتحرير مجلة قضاة الشام، وعضواً مؤسِّساً ومديراً ورئيس مجلس أمناء جامعة المعالي الخاصة شمال شرق حلب.