حملة “لعيونك يا حلب” مبادرة مجتمعية للنهوض بمدينة حلب

حلب-سانا

أطلقت محافظة حلب حملة بعنوان “لعيونك يا حلب”، وذلك خلال حفل جماهيري حاشد أقيم مساء اليوم في ساحة سعد الله الجابري وسط المدينة، بمشاركة رسمية وشعبية وأهلية واسعة.

وبين محافظ حلب المهندس عزام الغريب في كلمته، أن حملة لعيونك يا حلب هي تتويج لمجموعة من المبادرات المجتمعية التي انطلقت منذ تحرير المدينة، حيث عملت الجهات المعنية والأهلية والمجتمعية كخلية نحل؛ للنهوض بواقع مدينة حلب رغم كل التحديات وهول الدمار والإهمال الذي خلفه النظام البائد.

وأضاف الغريب: إن حملة لعيونك يا حلب دعوة لكل مواطن مؤمن بغد مشرق للمشاركة في الجهود الوطنية الجامعة؛ للنهوض بالمدينة وبناء حجرها وبشرها، لافتاً إلى أن شغف الداعمين والمشاركين في الحملة يبشرنا بانطلاقة قوية نحو الإعمار والازدهار لتقديم أفضل صورة للتكاتف والتكامل الاجتماعي.

بدوره، لفت مدير حملة لعيونك يا حلب هيثم الهاشمي، إلى دور كل فرد وفق إمكاناته واختصاصه في المشاركة بالحملة، وأهمية جهد كل مواطن لإنجاز مراحل الحملة الكبرى، التي تعد صلة وصل بين الحكومة والشعب والمنظمات ومختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية والأهلية، وتجمع بينهم تحت سقف خدمة حلب.

الفنان القدير نور مهنا تحدث بدوره عن ضرورة نهضة حلب ثقافياً؛ نظراً لما تمثله من تاريخ عريق بالفن والأصالة والطرب، معتبراً أن حملة لعيونك يا حلب فرصة مميزة لتعاضد المجتمع لهدف سامٍ في إزالة مخلفات الحرب والخراب والتدمير الممنهج، نحو حياة كريمة يستحقها الشعب السوري.

وتضمن حفل إطلاق المبادرة تلاوة آيات كريمة من القرآن الكريم وفقرة إنشاد حلبي وأغاني وطنية، رفع على أنغامها العلم الوطني للجمهورية العربية السورية في ساحة سعد الله الجابري، تزامناً مع إعلان انطلاقها الرسمي.