امتداد الحرائق في وادي الباصور بريف اللاذقية إلى جبلي الأكراد والتركمان وفرق الدفاع المدني تعمل على السيطرة عليها

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
مبعوثة بريطانيا تؤكد دعم بلادها لاستقرار سوريا
2025-06-30
العربية للطيران تستأنف رحلاتها إلى سوريا بعد توقف لسنوات
2025-06-30
مجلس الأمن يمدد ولاية قوة الأمم المتحدة في الجولان السوري “أوندوف”
2025-06-30
فيدان: استقرار سوريا يعود بالنفع على المجتمع الدولي بأسره
2025-06-30
الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى سوريا 6 تموز القادم
2025-06-30
الشيباني يبحث مع “الهجرة الدولية” دعم النازحين وتعزيز التعاون
2025-06-30
مفوضية شؤون اللاجئين: عودة 15 ألف لاجئ سوري لبلادهم أيار الماضي
2025-06-30
محليات
الإدارة المحلية والبيئة تناقش احتياجات المعتقلين وسبل تقديم الدعم لهم
2025-06-30
وزير الطوارئ السوري يبحث توحيد الجهود لضمان عودة كريمة للنازحين
2025-06-30
محافظ دير الزور: للإعلام دور مهم في إعادة بناء سوريا الجديدة
2025-06-30
العنزي لـ سانا: مشروع “بوابة دمشق الإعلامية” سيستقطب الإعلام العربي والعالمي- فيديو
2025-06-30
تأثيرات كبيرة لموجة الجفاف على القطاع الزراعي في سوريا
2025-06-30
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تعقد جلسة تعريفية بطرطوس
2025-06-30
مؤسسة الكهرباء توقع مع شركة أمريكية مذكرة تفاهم لتنفيذ محطتي طاقة شمسية
2025-06-30
رياضة
الوحدة يتوج بلقب بطولة دوري السلة للسيدات بفوزه على بردى
2025-06-29
باريس سان جيرمان يبلغ دور الـ 8 بكأس العالم للأندية
2025-06-29
الوحدة وبردى.. من يحسم اللقب اليوم؟
2025-06-29
بالميراس البرازيلي يبلغ ربع نهائي كأس العالم للأندية
2025-06-28
بول بوغبا يعود لملاعب كرة القدم من بوابة موناكو
2025-06-28
الوحدة بطلاً للدوري السوري بكرة السلة للرجال-فيديو
2025-06-28
جبلة والفتوة يتعادلان في الدوري الممتاز لكرة القدم
2025-06-27
اقتصاد
تسويق أكثر من 73 ألف طن قمح حتى الآن من إنتاج الغاب في حماة
2025-06-30
حماة: تجهيز مركزين لغربلة بذار القمح المستلمة من الحقول الإكثارية
2025-06-30
وزارة الاقتصاد والصناعة توضح أسباب منع استيراد السيارات المستعملة
2025-06-30
السياحة توضح آلية ترخيص المكاتب السياحية بسوريا
2025-06-30
زيادة أيام التداول في سوق دمشق للأوراق المالية إلى خمسة
2025-06-30
مؤسسة إكثار البذار بالسويداء تبدأ استلام محصول القمح الإكثاري
2025-06-30
تراجع أسعار النفط بعد تهدئة التوترات في الشرق الأوسط
2025-06-30
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تعقد جلسة تعريفية بطرطوس
فيدان: استقرار سوريا يعود بالنفع على المجتمع الدولي بأسره
بحضور الرئيس الشرع… إطلاق مشروع “بوابة دمشق” أول مدينة للإنتاج الإعلامي والسينمائي والسياحي في سوريا
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تلتقي فعاليات اقتصادية واجتماعية ودينية تمثل محافظة طرطوس
وزارة الاقتصاد والصناعة توضح أسباب منع استيراد السيارات المستعملة
المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء توقع مذكرة تفاهم مع شركة “20SOLAR” الأمريكية
زيادة أيام التداول في سوق دمشق للأوراق المالية إلى خمسة
العثور على مقبرة جماعية بمنطقة الرواد السكنية غربي دير الزور
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا يزور معرة النعمان بريف إدلب
700 طن قمح تصل إلى صوامع السبينة بريف دمشق
امتداد الحرائق في وادي الباصور بريف اللاذقية إلى جبلي الأكراد والتركمان وفرق الدفاع المدني تعمل على السيطرة عليها
2025-06-30
2025-06-30
Hassan Nasr
سابق
الإدارة المحلية والبيئة تناقش احتياجات المعتقلين وسبل تقديم الدعم لهم
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