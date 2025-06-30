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امتداد الحرائق في وادي الباصور بريف اللاذقية إلى جبلي الأكراد والتركمان وفرق الدفاع المدني تعمل على السيطرة عليها

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