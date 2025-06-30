وصول أول رحلة قادمة من النمسا واليونان إلى مطار دمشق

دمشق-سانا

وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم أول رحلة جوية لشركة Air Mediterranean الأوروبية قادمة من النمسا واليونان في خطوة جديدة على طريق استئناف الحركة الجوية بين سوريا والدول الأوروبية.

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني السوري عبر قناتها على التلغرام أنه كان في استقبال الطائرة القائم بأعمال السفارة اليونانية في دمشق إيمانويل إس. كاكا فيلاكس، ومدير مجلس إدارة الشركة مجد الديري إلى جانب وفد رسمي من الهيئة برئاسة مدير العلاقات العامة علاء صلال، ومدير مطار دمشق الدولي أنيس فلوح.

وفي تصريح لـ سانا قال صلال: إن شركة Air Mediterranean تُعد ثاني شركة طيران أوروبية تستأنف رحلاتها إلى سوريا بعد شركة Dan Air الرومانية، وذلك في إطار خطة الهيئة لتوسيع شبكة الرحلات الدولية، وتعزيز الربط الجوي مع القارة الأوروبية.

وأشار صلال إلى أن الهيئة مستمرة في جهودها لإعادة تشغيل مختلف الخطوط الجوية من وإلى سوريا، بما يسهم في تسهيل حركة تنقل المسافرين، ويدعم تنشيط قطاع النقل الجوي والاقتصاد الوطني.

وكانت وصلت إلى مطار دمشق الدولي في الـ 15 من الشهر الجاري أول رحلة لشركة Dan Air الأوروبية قادمة من العاصمة الرومانية بوخارست.