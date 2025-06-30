التربية تبحث مع “الهجرة الدولية” عودة الطلاب السوريين اللاجئين

دمشق-سانا

بحث وزير التربية والتعليم السوري الدكتور محمد عبد الرحمن تركو اليوم، مع وفد من المنظمة الدولية للهجرة برئاسة محمد عبد يكير، والمدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة عثمان بلبيسي، سبل دعم عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، بما في ذلك الطلاب.

وتناول الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة بدمشق، الأعداد المتوقعة من اللاجئين العائدين وسبل التعامل معهم، إضافة إلى تأمين الاحتياجات الأساسية للطلاب السوريين؛ لضمان استمرارهم في التعليم وتقديم أفضل الخدمات التعليمية لهم.

كما تم استعراض التحديات التي تواجه قطاع التعليم في سوريا، وأولويات الوزارة، ووسائل التعاون المشتركة لخدمة هذا الملف.

وأشار وفد المنظمة إلى استعداده للتعاون مع وزارة التربية والتعليم والحكومة السورية؛ لتقديم كل الخدمات اللازمة للسوريين العائدين والطلاب المتسربين، منوها بالجهود المبذولة من قبل الوزارة وخططها المعدة لتحقيق هذه الأهداف.

حضر اللقاء معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التربوية يوسف عنان.

وتأسست المنظمة الدولية للهجرة عام 1951، وتعد المنظمة الحكومية الدولية الأبرز العاملة في مجال الهجرة، وتعمل منذ ذلك الحين مع مجموعة واسعة من الشركاء من الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتركز على ضمان أن تكون هجرة الناس مراعية للجوانب الإنسانية ومنظمة بما يعود بالنفع على الجميع، وتتواجد المنظمة حالياً في أكثر من 100 دولة، وهي حاضرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي.