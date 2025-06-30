الإدارة المحلية والبيئة تناقش احتياجات المعتقلين وسبل تقديم الدعم لهم

دمشق-سانا

بحث معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد ظافر العمر مع رئيس رابطة معتقلي الثورة السورية الدكتور محمد ناصر خير الله، سبل معالجة احتياجات معتقلي الثورة وتقديم المساعدة لهم، وفق الوسائل والإمكانيات المتاحة من خلال مديرية المجالس والتنمية المحلية، وإيجاد فرص عمل لهم.

وتمت خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمبنى الوزارة، مناقشة آلية حصر رموز المرافق العامة المرتبطة بالنظام البائد، واستبدالها بأخرى ترتبط بالبعد الثقافي والاجتماعي والتاريخي والسياسي للمنطقة وفق أسس ومعايير جديدة.

وأكد العمر، أهمية أن تأخذ الرابطة دورها الفعال في المجتمع، وأن تقوم بالواجبات المنوطة بها، ولا سيما أن سوريا تمر بمرحلة انتقالية تحتاج إلى تضافر جهود الجميع.

من جهته أشار خير الله إلى أن الرابطة تملك قاعدة بيانات حول أعداد المعتقلين وعائلات المفقودين، وتعمل على التنسيق والتواصل مع الجهات والمؤسسات الحكومية لدمج المعتقلين في المجتمع، من خلال إيجاد فرص عمل لهم في القطاعين العام والخاص بالاستفادة من المهارات والخبرات والموارد البشرية المتوفرة.

وتأسست الرابطة بقرار رقم 155 صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نهاية شهر كانون الثاني الماضي، وقد صنفت الوزارة مجال عملها في قطاعات التعليم والتمكين والقانون والدفاع عن الحقوق، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية.