وزير الطوارئ يطلع على جهود إخماد الحرائق في اللاذقية

اللاذقية-سانا

في إطار متابعته الميدانية لجهود إخماد الحرائق، اطلع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال جولة ميدانية اليوم في عدد من المناطق المتضررة في ريف اللاذقية، شملت كلًا من وادي باصور، كنسبا، عيدو، وقلعة الشلف، على سير عمليات الإطفاء والتحديات التي تواجه الفرق العاملة في ظل الظروف المناخية الصعبة والتضاريس الوعرة.

وخلال تواجد الوزير الصالح في منطقة وادي باصور، تعرّض أحد عناصر فرق الإطفاء لإصابة بعد سقوطه من منحدر شديد الانحدار أثناء تنفيذ مهامه، وتم نقله لتلقي الإسعافات والعناية اللازمة.

وتأتي هذه الجولة، في سياق التأكيد على دعم الوزارة الكامل لجهود الفرق الميدانية العاملة على مدار الساعة، لاحتواء الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات.