العنزي لـ سانا: مشروع “بوابة دمشق الإعلامية” سيستقطب الإعلام العربي والعالمي

دمشق-سانا

أكد رئيس مجلس إدارة شركة المها الدولية للإنتاج الفني والدعاية والإعلان محمد العنزي أن مشروع إنشاء مدينة “بوابة دمشق” للإنتاج الإعلامي والفني والسياحي في سوريا والذي تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة به اليوم مع وزارة الإعلام سيستقطب الإعلام العربي والعالمي.

وأوضح العنزي في تصريح خاص لمراسل سانا أن المشروع يعتبر نوعياً وواعداً ويضاف إلى مسيرة التعافي في سوريا، ويُشكّل استثماراً متعدد الأوجه في المجالات الثقافية والعقارية والسياحية، بما يعكس التوجه العام للبلاد نحو النهوض بعد التحرير.

ووفق العنزي يمثّل المشروع منصة متكاملة للإنتاج الإعلامي والفني، مدعومة بأعلى التقنيات الحديثة، الأمر الذي يُعدّ نقلة نوعية على مستوى البنية التحتية الإعلامية في سوريا والمنطقة، وأشاد بالتسهيلات التي قدمتها الحكومة السورية ووزارة الإعلام.

وأشار العنزي إلى أن مشروع “بوابة دمشق الإعلامية” سيشكّل مركز جذب رئيسياً للإعلام العربي والعالمي، لما يحمله من طابع تقني متطور، وخصوصية حضارية وتاريخية، إذ يضم تسع مدن مصممة على الطراز الإسلامي بإشراف متخصصين من هوليود ووفق أعلى المعايير، حيث تمكن أي منتج من الاستفادة من تلك المدن سواء في الوطن العربي أو في العالم ودون الحاجة لأي شيء من الخارج.

وأشار العنزي إلى أنه من المتوقع أن يحقق المشروع نقلة نوعية في قطاع الدراما والإنتاج الفني السوري، من خلال توفير بيئة إنتاجية متكاملة تقلل من التكاليف وترفع من جودة الأعمال وسرعة إنجازها، وأوضح أن القدرة الإنتاجية السنوية لسوريا ستشهد تضاعفاً في عدد الأعمال في ظل توفر هذا الحاضن الإعلامي المتكامل.