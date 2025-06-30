اندلاع عدة حرائق باللاذقية وفرق الإطفاء تبذل جهوداً لإطفائها

اللاذقية-سانا

اندلعت في محافظة اللاذقية اليوم عدة حرائق بشكل متزامن في مواقع متفرقة أبرزها في أحراج مشقيتا، ووادي باصور في كنسبا، وقرى الريحانية وكيمين والقنجرة وجناتا وسط محاولات جبارة تبذلها فرق الإطفاء لاحتواء النيران ومنع تمددها.

وأكد مدير زراعة اللاذقية عبد الفتاح السمر في تصريح لمراسل سانا استمرار الجهود الميدانية بمشاركة فرق الدفاع المدني السوري، ومديرية الزراعة، وآليات من الخدمات الفنية إلى جانب دعم واسع من الأهالي في المناطق المتضررة.

وأوضح السمر أن وعورة التضاريس واشتداد سرعة الرياح فاقما من صعوبة عمليات الإخماد، مشيراً إلى أنه تم طلب تعزيزات إضافية، وتوجيه الجهات المختصة لدراسة إمكانية شق طرق هندسية لتسهيل الوصول إلى بعض البؤر المشتعلة.

وفي وقت سابق، اندلع حريق كبير بدأ من ساقية براقة في قرية القنجرة، وامتد بسرعة إلى أراضي قرية جناتا، متسبباً بأضرار واسعة في الأراضي الزراعية حيث قدّر مختار جناتا رياض رسلان المساحات المتضررة بأكثر من 120 دونماً، معظمها مزروع بأشجار الزيتون.

ونوّه رسلان بالدور الكبير الذي لعبه أهالي القريتين من شباب ورجال الذين سارعوا إلى مؤازرة فرق الإطفاء بهمة عالية حيث شارك نحو 15 صهريج مياه إلى جانب الآليات، ما ساهم في السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى المنازل السكنية رغم اشتداد الرياح وارتفاع درجات الحرارة.

وتواصل فرق الدفاع المدني والأجهزة المعنية حتى الآن جهود الإخماد والمراقبة وسط تحذيرات من احتمال تجدد الحرائق بفعل استمرار الظروف الجوية الحارة والجافة.