وضع مستودعات العنازة في طرطوس بالخدمة

طرطوس-سانا

بعد توقف دام لأكثر من 12 عاماً، أعادت شركة محروقات “سادكوب”، فرع طرطوستأهيل محطة تحميل الديسني”مستودعات العنازة” في بانياس بريف محافظة طرطوس، ووضعها بالخدمة، بهدف تحقيق الاستدامة، وزيادة المخزون الإستراتيجي للبلاد.

وأوضح مدير شركة محروقات طرطوس أمجد مرتضى في تصريح للصحفيين، أن هذه الخطوة تشكل تطوراً مهماً في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق الاستدامة، وزيادة المخزون الاحتياطي للبلاد، كما أن رفع كفاءة توزيع مادة البنزين، وضمان إيصالها بشكل منتظم وآمن إلى مختلف المحافظات، يسهم في تعزيز الاستقرار بتوفر المشتقات النفطية، مبيناً أن إعادة تأهيل المحطة تأتي ضمن خطة تطوير شاملة لقطاع المحروقات.

وأشار مرتضى إلى أن المستودعات تعتبر مركزية، وتزيد سعتها على ٤٠ ألف متر مكعب، حيث تنعكس زيادة المستودعات والمخزون الإستراتيجي، إيجاباً على الحالة الاقتصادية، وخطوة نحو زيادة المخزون الاحتياطي العام للبلاد، والتي لها أبعاد كثيرة أيضا، أبرزها على المستوى المحلي من ناحية توفر المادة وحماية الدولة من حصول أي أزمات بمادة المازوت والبنزين، ما يساعد على توفر المادة بشكل أكبر، ويزيد من مرحلة التعافي.

وبين مرتضى أن المستودعات كانت خارج الخدمة وغير مفعلة لمدة 12 عاماً، حيث قامت الورشات الفنية بمضاعفة الجهود، من خلال إعادة صيانتها وتأهيلها من جديد، والتي ضمت تأهيل الخزانات ومحطات الضخ والأنابيب، التي توصل الضخ إليها وغيرها، لافتاً إلى أنه تم التأكد من جهوزيتها لاستقبال المادة وتفريغها، حيث توزع المادة عبر صهاريج، ويتم تحميلها من مستودعات العنازة، لتقوم بدورها الصهاريج بنقلها إلى كل المحافظات السورية تلبية لاحتياجات جميع المناطق.