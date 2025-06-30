تسويق أكثر من 73 ألف طن قمح حتى الآن من إنتاج الغاب في حماة

حماة-سانا

بلغت الكميات المسوقة من محصول القمح في منطقة الغاب بمحافظة حماة 73 ألفاً و619 طناً، منذ بدء عمليات الحصاد نهاية الشهر الماضي وحتى الآن.

وذكر مدير عام الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس عبد العزيز القاسم لمراسل سانا أنه تم تسويق محصول القمح المنتج إلى مراكز الحبوب التابعة لمؤسسة الحبوب والمنتشرة في كل أقسام الهيئة، مشيراً إلى أن المساحة المحصودة بلغت 42734 هكتاراً من إجمالي المساحة الكلية المزروعة بالقمح، والبالغة 52541 هكتاراً.

ولفت القاسم إلى أن المساحة التي خرجت عن الإنتاج نتيجة الجفاف هذا الموسم بلغت 9738 هكتاراً توزعت بشكل رئيسي في قسمي أفاميا وكرناز، منوهاً بأن مساحة الأراضي التي تعرضت للحرائق بلغت 33ر2 هكتار توزعت بشكل رئيسي في قسمي الزيارة والجيد.

وأشار القاسم إلى أن إنتاجية الدونم الواحد من محصول القمح هذا الموسم كانت متوسطة بشكل عام مقارنة بموجة الجفاف التي حدثت خلال موسم الزراعة الحالي.