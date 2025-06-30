الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى سوريا 6 تموز القادم

الدوحة-سانا

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم، عن استئناف رحلاتها الجوية الكاملة إلى كل من سوريا ولبنان والعراق والأردن بعد رفع القيود المفروضة على استخدام المجال الجوي في المنطقة.

وأوضحت الخطوط الجوية القطرية، في بيان اليوم، نقلته وكالة الأنباء القطرية أنها ستستأنف عملياتها التشغيلية إلى سوريا ابتداء من السادس من تموز المقبل، وستستأنف رحلاتها إلى خمس وجهات في العراق ابتداء من اليوم، فيما تستأنفها إلى لبنان والأردن يوم غد.

وكانت الخارجية القطرية أعلنت وقف الملاحة الجوية يوم الإثنين 23 الجاري، قبيل الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة العديد الجوية التي توجد بها قوات أمريكية.