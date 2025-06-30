وزير الإعلام: المشروع سيقام على مساحة تقارب 2 مليون متر مربع ضمن دمشق ويشمل استديوهات خارجية تحاكي طراز العمارة التاريخية في المدن العربية والإسلامية واستديوهات داخلية مزودة بأحدث تقنيات البث

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
مفوضية شؤون اللاجئين: عودة 15 ألف لاجئ سوري لبلادهم أيار الماضي
2025-06-30
توماس باراك: التحديات في سوريا هائلة لكن الشعب السوري قادر على بناء المستقبل
2025-06-29
سوريا والمملكة المتحدة تبحثان تعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات
2025-06-29
مذكرة تفاهم سورية تركية تعيد حركة النقل البري وتعزز التجارة الخليجية
2025-06-29
باريس تحتضن أول مؤتمر للجالية السورية لتعزيز الترابط الوطني
2025-06-29
لاكروا: وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة بالجولان انتهاك لاتفاقية 1974
2025-06-28
نائبتان أمريكيتان تقدّمان مشروع قانون تخفيف العقوبات عن سوريا أمام مجلس النواب
2025-06-28
محليات
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تلتقي فعاليات اقتصادية واجتماعية ودينية تمثل محافظة طرطوس
2025-06-30
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صيفي حار
2025-06-30
المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء توقع مذكرة تفاهم مع شركة “20SOLAR” الأمريكية
2025-06-30
الرئيس الشرع يلتقي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا
2025-06-30
شركات عدة تبدي استعدادها للاستثمار في سوريا بختام معرض أغريتكس
2025-06-29
محافظة دمشق: مواقف خاصة لسرافيس جديدة عرطوز والمعضمية بالبرامكة
2025-06-29
العثور على مقبرة جماعية بمنطقة الرواد السكنية غربي دير الزور
2025-06-29
رياضة
الوحدة يتوج بلقب بطولة دوري السلة للسيدات بفوزه على بردى
2025-06-29
باريس سان جيرمان يبلغ دور الـ 8 بكأس العالم للأندية
2025-06-29
الوحدة وبردى.. من يحسم اللقب اليوم؟
2025-06-29
بالميراس البرازيلي يبلغ ربع نهائي كأس العالم للأندية
2025-06-28
بول بوغبا يعود لملاعب كرة القدم من بوابة موناكو
2025-06-28
الوحدة بطلاً للدوري السوري بكرة السلة للرجال-فيديو
2025-06-28
جبلة والفتوة يتعادلان في الدوري الممتاز لكرة القدم
2025-06-27
اقتصاد
وزارة الاقتصاد والصناعة توضح أسباب منع استيراد السيارات المستعملة
2025-06-30
السياحة توضح آلية ترخيص المكاتب السياحية بسوريا
2025-06-30
زيادة أيام التداول في سوق دمشق للأوراق المالية إلى خمسة
2025-06-30
مؤسسة إكثار البذار بالسويداء تبدأ استلام محصول القمح الإكثاري
2025-06-30
تراجع أسعار النفط بعد تهدئة التوترات في الشرق الأوسط
2025-06-30
شركات عدة تبدي استعدادها للاستثمار في سوريا بختام معرض أغريتكس
2025-06-29
وزارة الاقتصاد السورية تمنع استيراد السيارات المستعملة
2025-06-29
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تلتقي فعاليات اقتصادية واجتماعية ودينية تمثل محافظة طرطوس
وزارة الاقتصاد والصناعة توضح أسباب منع استيراد السيارات المستعملة
المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء توقع مذكرة تفاهم مع شركة “20SOLAR” الأمريكية
زيادة أيام التداول في سوق دمشق للأوراق المالية إلى خمسة
العثور على مقبرة جماعية بمنطقة الرواد السكنية غربي دير الزور
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وزير الإعلام: نحرص على أن يكون الإعلام السوري شريكاً في التنمية ومعبراً عن سوريا الجديدة
وزير الإعلام: المشروع سيقام على مساحة تقارب 2 مليون متر مربع ضمن دمشق ويشمل استديوهات خارجية تحاكي طراز العمارة التاريخية في المدن العربية والإسلامية واستديوهات داخلية مزودة بأحدث تقنيات البث
2025-06-30
2025-06-30
hadeil
سابق
وزير الإعلام: تقدر تكلفة هذا المشروع الكبير بما لا يقل عن مليار ونصف المليار دولار أمريكي ويأتي في إطار التوجهات الإستراتيجية للدولة في جذب المشاريع النوعية ذات الأثر التنموي العميق
التالي
وزير الإعلام: من المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة و9000 فرصة عمل موسمية
انظر ايضاً
وزير الإعلام: نحرص على أن يكون الإعلام السوري شريكاً في التنمية ومعبراً عن سوريا الجديدة
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