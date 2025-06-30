حملة تبرع بالدم في مشفى صلخد الوطني بالسويداء

السويداء-سانا

نظمت مديرية صحة السويداء، وإدارة بنك الدم اليوم؛ حملة تبرع بالدم في مشفى صلخد الوطني بمشاركة فعاليات أهلية تطوعية.

وأشار مدير بنك الدم بالسويداء الدكتور مرهف كيوان في تصريح لمراسل سانا، إلى أن الحملة تهدف إلى سد حالة النقص الموجودة في عدد من الزمر، وتأمين الاحتياجات منها للمرضى، والمصابين جراء الحوادث المختلفة.

من جانبه، ذكر مدير مشفى صلخد الوطني الدكتور لؤي الشوفي أن الحملة شهدت إقبالاً من الأهالي للمشاركة بها، ما يعكس الوعي لدى المتبرعين بأهمية هذه المبادرة للمساهمة في مساعدة المرضى.

بدورهم، أكد عدد من المتبرعين أن المشاركة بالحملة واجب إنساني، وتعبير عن الإحساس بالمسؤولية تجاه المحتاجين، مبدين استعدادهم للمشاركة بأي حملات أخرى خلال الفترة القادمة.