مؤسسة إكثار البذار بالسويداء تبدأ استلام محصول القمح الإكثاري

السويداء-سانا

بدأ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بالسويداء اليوم عمليات استلام محصول القمح الإكثاري من المزارعين للموسم الحالي.

وذكرت مديرة فرع المؤسسة المهندسة نغم أبو عسلي في تصريح لمراسل سانا، أن القمح الذي يجري استلامه هو من إنتاج المزارعين الذين تم التعاقد معهم لزراعة نحو 834 دونماً من القمح المروي، صنف دوما 1، بعد أن جرى تأمين البذار لهم، مع إشراف فرع المؤسسة فنياً على هذه المساحات المتعاقد عليها.

وأضافت: إن الكميات المستلمة يجري إخضاعها للتحليل بالمخبر أولاً، ثم الفحص عند التوريد للسيارات التي تنقلها، مبينة أن الفرع وفر للمزارعين خلال الأيام الماضية كميات من الأكياس لتعبئة محاصيلهم.

وبينت أبو عسلي أن تحديد بدء استلام المحصول استند لنموه بشكل كامل ووصوله لمرحلة الحصاد، مشيرة إلى أن الكميات التي يجري استلامها ضمن مستودعات الفرع ببلدة المزرعة تتم غربلتها، وتعقيمها بغية توزيعها لزوم أغراض الزراعة بالموسم المقبل.