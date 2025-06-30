تكريم القائمين على مبادرة الوفاء لحلب

حلب-سانا

كرّمت محافظة حلب اليوم القائمين على مبادرة “الوفاء لحلب” الأهلية، والتي نفذها مجموعة من المبادرين بمشاركة حوالي 1000 متطوع من أحياء حلب المختلفة ومناطقها.

وبيّن نائب محافظ حلب فواز هلال في تصريح لمراسل سانا، أن التكريم يعكس حرص المحافظة على تشجيع المبادرات الأهلية التي تساهم في نهضة حلب ضمن الجهود الوطنية الجامعة، للإسراع في عملية تعافي المدينة بمختلف القطاعات ولاسيما بالقطاع الخدمي.

ولفت مدير مبادرة الوفاء لحلب عبد العزيز مغربي، إلى أن هدف المبادرة الإضاءة على معاناة أهالي الأحياء الذين عانوا نتيجة إهمال النظام، وإلحاق الضرر بمناطقهم نتيجة القصف الهمجي وتدمير البنى التحتية الأساسية والحياتية.

وعن مشاركة فئة الشباب، أشار أحمد حلاق إلى دور الشباب بإنجاح المبادرة التي تضمنت ثلاث مراحل، بدءاً من مؤتمر المانحين وإطلاق المبادرات وصولاً إلى تدريب الفرق التطوعية، مضيفاً إن المبادرة عملت على تعزيز روح العمل الجماعي في سعي لتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف الجهات.