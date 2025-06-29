نقابة أطباء حمص تنظم حملة تبرع بالدم

حمص-سانا

نظمت نقابة الأطباء في حمص بالتعاون مع مديرية الصحة وبنك الدم وفرع منظمة الهلال الأحمر بالمحافظة اليوم حملة تطوعية للتبرع بالدم، وذلك ضمن مركز الإسعاف في الهلال الأحمر بحي الغوطة.

وذكرت منسقة الفريق التطوعي في نقابة أطباء حمص الدكتورة دانا غليون في تصريح لمراسل سانا، أن الهدف من الحملة تعويض النقص في بنك الدم من الزمر الدموية، وتوفير أكياس دم بشكل دائم وخاصة لمرضى التلاسيميا والقصور الكلوي والأورام من خلال حملات تبرع تطوعية أسبوعية.

وأضافت غليون أن الحملة ينفذها كادر طبي مختص بسحب الدم من المتطوعين ضمن مركز مزود بكل التجهيزات الطبية اللازمة للتبرع بالدم، وأشارت إلى أنه سيتم تفعيل دور الفرق الجوالة لقطف الدم في الفترة القادمة.

من جهته أوضح مدير بنك الدم الدكتور عامر يعقوب في تصريح مماثل أنه تم تأمين 100 كيس دم ضمن حملة اليوم، والحملات القادمة تستهدف قطاع النقابات والعمال والأندية الرياضية لجمع 100 كيس دم كل أسبوع لدعم رصيد البنك من الزمر الدموية.