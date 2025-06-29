إيطاليا… عطل فني يتسبب بتعليق أكثر من 300 رحلة جوية

روما-سانا

أدى عطل فني في نقل البيانات في مركز التحكم الجوي في ميلانو إلى تعليق أكثر من 300 رحلة جوية في عدة مدن في شمال غرب إيطاليا.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن الحادث أدى إلى تعليق الرحلات الجوية أو فرض قيود كبيرة على عمليات الإقلاع والهبوط في المطارات الواقعة ضمن المجال الجوي المتأثر، بما في ذلك المطارات في ميلانو وبيرغامو وجنوة وتورينو.

ولفتت مصادر الملاحة الجوية الإيطالية إلى أن الفنيين يواصلون العمل على استعادة العمليات الجوية.

يذكر أن مركز التحكم الجوي في ميلانو يعتبر واحداً من أربعة مراكز تحكم إقليمية تديرها شركة (إيناف)، وهي مزودة خدمات الملاحة الجوية في إيطاليا.