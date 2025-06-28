مباحثات بالإمارات لتطوير الاتصالات والإنترنت في سوريا

أبو ظبي-سانا

أجرى وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السيد عبد السلام هيكل سلسلة اجتماعات في الإمارات العربية المتحدة مع تنفيذيين في بعض كبرى شركات المنطقة تناولت المشاركة في تطوير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت في سوريا في إطار تنفيذ المشروعات الإستراتيجية التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً.

وركز الوزير هيكل في اجتماعاته، كما ذكرت وزارة الاتصالات عبر قناتها على تلغرام، على أولوية الحكومة السورية في تسريع حصول المواطنين على خدمات اتصالات وإنترنت جيدة ومستقرة في أقصر وقت ممكن حيث تعاني البنية التحتية لسنوات من الإهمال والتخريب، وتحتاج لاستثمارات ضخمة لاستبدالها وتجديدها.

وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أعلنت عن خطط وبرامج لتطوير البنية التحتية الرقمية في سوريا، منها مشروع “سيلك لينك” الهادف إلى تحويل البلاد إلى مركز إنترنت إقليمي ودولي، والإعلان عن إطلاق طلب معلومات لمشروع “برق نت” الهادف إلى تمديد الألياف البصرية وتقديم خدمة إنترنت فائقة السرعة ضمن خطة زمنية لربط 85% من البيوت والمؤسسات في سوريا خلال سنتين.