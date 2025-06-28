الأجندة الثقافية في سوريا ليوم السبت 28 حزيران 2025

دمشق-سانا

دمشق:

_ الجلسة الحوارية “الدعوة عبر وسائل الإعلام وتأثيرها على العالمين الشرقي والغربي ونتائجها”، للدكتور عزيز عابدين في كلية الإعلام الساعة 12 ظهراً.

_ الأمسية الأدبية القصصية في أكاديمية دار الثقافة بمخيم اليرموك الساعة 1 ظهراً.

– عرض مسرحية “كل عار وأنتم بخير” للأخوين ملص – الساعة 4 مساءً في مسرح الغرفة بالعدوي جانب وزارة النفط.

– جلسة حوارية حول الفنان الهولندي رامبرانت للأب أوليفر بورغ في نادي ألبرتو اليسوعي بجرمانا الساعة 5,30 مساء.

_ جلسة حوارية بعنوان “سوريا الجديدة الآمال والمعوقات” مع الأستاذ جورج صبرا والدكتور عمر شحرور في المنتدى الاجتماعي بالطلياني الساعة 6 مساء.