توزيع مساعدات إنسانية تركية في منطقة الشولا بدير الزور

دير الزور-سانا

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية “IHH”، مساعدات إنسانية في منطقة الشولا بريف دير الزور الجنوبي، وذلك بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة.

ويهدف التوزيع الذي شمل 700 حصة طحين، إلى تلبية احتياجات الأهالي بالمنطقة وتحسين الواقع المعيشي، ولاسيما أنها منطقة بعيدة عن مركز المحافظة وتعاني من نقص الخدمات الضرورية.

وفي الـ 23 من الشهر الجاري وزع الهلال الأحمر العربي السوري 4284 سلة غذائية في منطقة الضاحية بمدينة دير الزور، لذوي الإعاقة والأرامل ومرضى السرطان بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، ضمن خطط وضعت لرفد هذه العوائل بالدعم الإنساني الذي يقدم دورياً لهذه الفئات.

ووزّعت جمعية مساحة أمل 400 سلة غذائية في الـ 16 من الشهر الجاري، وشمل التوزيع أحياء الحويقة الغربية وعلي بك بالمدينة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم الفئات الأشد احتياجاً وتعزيز الأمن الغذائي في المحافظة، إضافة إلى دعم الأسر العائدة إلى منازلها بعد سقوط النظام البائد.