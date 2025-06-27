دير الزور.. ضبط الأمن عبر لجان محلية ومراقبة ذكية

دير الزور-سانا

عُقد مساء اليوم في مدينة دير الزور اجتماع أمني موسع ضم معاون قائد قوى الأمن الداخلي لشؤون الشرطة، العقيد محمد الشيخ، وعضو المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور، الأستاذ محي العلي، إلى جانب ممثلين عن لجان الأحياء، وذلك لمناقشة الوضع الأمني في المدينة وآليات تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الأمنية والمجتمع المحلي.

وتناول الاجتماع عدداً من المحاور الأساسية، من أبرزها سبُل الحد من التجاوزات الأمنية بما في ذلك جرائم السرقة، وتنظيم حركة الدراجات النارية، إلى جانب بحث تشكيل لجان شعبية لحماية الأحياء، وضبط انتشار السلاح العشوائي، وتعزيز انتشار دوريات شرطة المرور.

كما طُرحت خلال الاجتماع مقترحات لتركيب كاميرات مراقبة في الأسواق الرئيسية وبعض الأحياء السكنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وتوفير بيئة آمنة للسكان.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الجهات المعنية في محافظة دير الزور لضمان استقرار الأحياء السكنية بعد تحرير المدينة وأجزاء واسعة من ريفها من نظام الأسد البائد، وتأمين الظروف المناسبة لعودة الأهالي الذين هجّرتهم الحرب والدمار في السنوات الماضية.

وتعمل محافظة دير الزور، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، على إعادة بناء بنية أمنية مستدامة في المناطق المحررة، تمهيداً لاستقرار العائلات العائدة، وتوفير بيئة ملائمة للحياة اليومية والنشاط المجتمعي.