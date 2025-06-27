محاضرة فكرية في حمص.. مفاهيم الدولة والأمة بعد التحرير

حمص-سانا

ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الحواري “رسائل النهضة”، الذي تنظمه مؤسسة العزم للريادة والتنمية، ألقى الباحث الدكتور غانم رسلان اليوم محاضرة فكرية بعنوان “مفاهيم الدولة والأمة والمجتمع”، وذلك في مقر المؤسسة بمدينة حمص، بحضور عدد من الشباب والمهتمين بالشأن الفكري والاجتماعي.

وأشار منسق الملتقى، عمر الصوفي، إلى أن هذا النشاط يأتي في إطار سلسلة محاضرات تهدف إلى تأسيس جيل شبابي فاعل ومتمكن معرفياً وثقافياً وسياسياً، قادر على تأدية دور محوري في عملية البناء المجتمعي والوطني بعد التحرير، مؤكداً أن الملتقى مستمر في تقديم برامجه بما يتناسب مع احتياجات الواقع وتطلعات الشباب.

وفي محاضرته، أوضح الدكتور رسلان أن مفهوم الدولة والأمة والمجتمع يشكل أساس البناء الحضاري لأي نهضة حقيقية، لافتاً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب رفع الوعي السياسي والمعرفي لدى الأجيال الجديدة، وخاصة بعد مرحلة التحرير من نظام طاغٍ دمّر مؤسسات الدولة ومقومات الأمة لعقود.

وأكد أن صناعة المواطن المنتج الفاعل تمثل المنطلق الأساسي لإعادة تشكيل الدولة والمجتمع، داعياً إلى إدماج هذه المفاهيم في الخطاب العام والمؤسسات التعليمية، وتعزيز دور الشباب في إعادة الإعمار المعنوي والثقافي.

يُذكر أن مؤسسة العزم تأسست عام 2022، وتضم أكثر من 120 متطوعاً، إلى جانب فريق إداري يبلغ عدده نحو 35 شخصاً، وتُنظم أنشطتها بشكل منتظم في محافظة حمص بهدف دعم التنمية المجتمعية وتمكين الكوادر الشبابية.