توزيع مساعدات تركية في ريف حماة

حماة-سانا

شارك السفير التركي في سوريا الدكتور برهان كور أوغلو، بتوزيع مساعدات إنسانية على عدد من عوائل الشهداء والأيتام في حلفايا بريف حماة، مقدمة من منظمة خيرية تركية.

وأشار السفير أوغلو في كلمة، إلى أن حلفايا خاضت معارك بطولية في مواجهة النظام البائد، وقدّمت أكبر عدد من الشهداء على مستوى محافظة حماة، ولن ننسى عوائل الشهداء وسنواصل الوقوف إلى جانبهم.

وأكد أوغلو أن الدولة التركية وجّهت منظماتها الخيرية والإنسانية لإعادة ترميم وتأهيل مسجد حلفايا الكبير، بما يعيد له مكانته التاريخية والدينية، ويجعله أفضل مما كان عليه سابقاً.

بدوره، نوه رئيس مجلس مدينة حلفايا محمد الجمال في تصريح لمراسل سانا باللفتة الكريمة من قبل السفير التركي، وإشرافه على توزيع المساعدات الإنسانية، وأضاف: نقدم الشكر للأشقاء في الجمهورية التركية على مواقفهم الصادقة، ووقوفهم إلى جانب الشعب السوري خلال ثورته المباركة ضد النظام البائد.

كما زار السفير التركي مدينة اللطامنة، واطلع على واقع الخدمات والاحتياجات الأساسية في المدينة، وأكد أنه سيتم قريباً البدء بترميم مدرسة في الحي الغربي، لتكون خطوة أولى ضمن سلسلة من المشاريع الهادفة لتحسين الواقع الخدمي والتعليمي في المدينة.