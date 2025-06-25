صيانة شبكة كهرباء السويداء لتحسين الخدمة

السويداء-سانا

أكد مدير عام الشركة العامة لكهرباء السويداء المهندس معروف البربور أهمية إجراء صيانة دورية للشبكة الكهربائية وإزالة التعديات عنها، وذلك خلال لقاء موسع عقده اليوم مع العاملين في مديرية التشغيل والاستثمار بمبنى الشركة.

وشدد البربور على ضرورة العمل وفق أسس فنية مدروسة، والاستجابة السريعة لطلبات المشتركين مع التركيز على التدريب المستمر لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتحسين الأداء.

وأشاد بجهود المهندسين والفنيين العاملين في هذا القطاع، مؤكداً أهمية تحفيزهم ومكافأتهم وفقاً لمستوى أدائهم، وتعزيز روح الفريق الواحد لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية.