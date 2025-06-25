رفع كفاءة كوادر التخطيط في الوزارة… محور لقاء وزير الأشغال ومدير هيئة التخطيط والإحصاء

دمشق-سانا

ناقش وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق، مع مدير هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم، مهام وصلاحيات الوزارة في مجال التخطيط الإستراتيجي والإحصاء الوطني، وذلك بعد إعادة الهيكلة فيها.

وحسب قناة الوزارة على تلغرام اليوم، تناول لقاء الجانبين في مبنى الوزارة دور المعاهد التدريبية التابعة للهيئة، وإمكانيات التعاون في مجال رفع كفاءة وتطوير الكوادر العاملة في مديرية التخطيط والإحصاء التابعة للوزارة.

وأكد الجانبان ضرورة التنسيق، بين هيئة التخطيط الإقليمي التابعة للوزارة، وهيئة التخطيط والإحصاء، تفادياً للازدواجية، وتعزيزاً، للأداء الحكومي في هذا المجال، وتم الاتفاق على عقد جلسات فنية مشتركة، لضمان وضوح الأدوار والمهام في الملفات ذات الأولوية.

ودعا سليم، الوزارة للمشاركة في التحضير، والاستفادة من مخرجات المنصة الإحصائية الموحدة على المستوى الوطني، التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي.