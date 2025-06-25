محافظ درعا يطلع على واقع مشروع الإرواء

درعا-سانا

اطلع محافظ درعا السيد أنور الزعبي خلال جولة ميدانية اليوم على واقع العمل في مشروع إرواء درعا، للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تسببت في تراجع منسوب ضخ المياه إلى مدينة درعا.

واستمع الزعبي من المعنيين والعاملين بشكل مباشر على الواقع الفني والتقني لمشروع الإرواء، مؤكداً ضرورة الإسراع في معالجة المشكلات الفنية واللوجستية.

وأكد المحافظ ضرورة تحسين أداء المشروع لضمان إيصال المياه بالكميات الكافية لجميع أحياء المدينة، عبر التنسيق بين الجهات الخدمية والفنية وتذليل العقبات وتوفير الحلول المستدامة التي تُنهي معاناة المواطنين.