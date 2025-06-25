تركيب أجهزة إنارة بالطاقة الشمسية في أحياء المنشية بدرعا البلد

درعا-سانا

نفذت ورشة الإنارة في مجلس مدينة درعا أعمال تركيب أجهزة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة /٤٠٠/ واط في أحياء المنشية بدرعا البلد، ضمن خطة المجلس لتحسين الواقع الخدمي في المناطق السكنية التي تعرضت للدمار خلال السنوات السابقة، والاعتماد على حلول بديلة صديقة للبيئة.

وأوضح رئيس مجلس مدينة درعا المهندس محمد عياش في تصريح لمراسلة سانا أن هذه الخطوة جاءت استجابة لاحتياجات السكان، بهدف تحسين مستوى الإنارة العامة، وتعزيز السلامة ليلاً، مشيرا إلى أن المجلس مستمر في تنفيذ أعمال مماثلة في أحياء المدينة بحسب الأولوية والحاجة الفعلية.

وأضاف عياش: إن استخدام الطاقة الشمسية يسهم في تقليل الضغط عن الشبكة الكهربائية، وتخفيض الكلفة التشغيلية، لافتاً إلى التنسيق مع المجتمع المحلي لتحديد المواقع التي تحتاج إلى التدخل العاجل.

يُذكر أن أحياء المنشية كانت قد تعرضت لأضرار جسيمة في البنية التحتية خلال فترة حكم النظام البائد، ما أدى إلى انقطاع خدمات الإنارة لسنوات، قبل أن تبدأ ورشات المجلس مؤخراً بإعادة تأهيل الشوارع وتركيب أجهزة إنارة تعمل بالطاقة البديلة، في خطوة تعكس عودة الحياة التدريجية إلى هذه المنطقة الحيوية من المدينة.