حماية المستهلك تنظم 22 ضبطاً بحق منشآت مخالفة في منطقة الكسوة بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

نفذت دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، جولات رقابية على عدد من المنشآت في منطقة الكسوة؛ بهدف التأكد من مدى الالتزام بالشروط الصحية.

أوضحت مديرية التجارة وحماية المستهلك أنه تمت زيارة 90 فعالية، وتنظيم 22 ضبطاً عدلياً، شملت التصرف بالدقيق التمويني، بقصد الاتجار وعدم التقيد بأوقات العمل للمخبز، والجمع بين نوعين من اللحم، وحيازة وتقديم فواتير غير نظامية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم خلال الجولات، سحب عدد من العينات العشوائية، تضمنت اللحوم والدقيق للفحص المخبري، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.