وزارة الأشغال تناقش مع هيئة الرقابة والتفتيش سبل التعاون وآليات تطوير البنية الوظيفية

دمشق-سانا

ناقش وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق، ورئيس الهيئة العامة للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي، سبل تطوير التعاون بين الوزارة والهيئة، بما يضمن ضبط الانحرافات الإدارية، والالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة.

وذكرت الوزارة في قناتها على تلغرام اليوم أن الجانبين ركزا خلال لقاء في مبنى الوزارة، على واقع عمل مديرية الرقابة والتفتيش في الوزارة، وآليات تطوير بنيتها الوظيفية ضمن الهيكل التنظيمي، بما يمكنها من تنفيذ مهامها بالشكل الأمثل وعلى أكمل وجه، لجهة المتابعة والمساءلة.

واتفقا على عقد جلسات عمل فنية بين الهيئة والمديرية، لمناقشة التفاصيل الإجرائية، وتوحيد المفاهيم الرقابية، وتبادل الخبرات، وتفعيل الجولات الرقابية الدورية المشتركة.