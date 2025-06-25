تأسيس 5768 شركة سورية جديدة خلال 5 أشهر

دمشق-سانا

ارتفع عدد الشركات المسجلة لدى مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 5768 شركة سورية جديدة.

وبحسب تقرير لمديرية الشركات، حصلت “سانا” على نسخة منه، أظهر زيادة في عدد الشركات بلغ 1918 شركة، عن الفترة المماثلة من العام الماضي، والتي وصلت آنذاك، إلى 3850 شركة.

وتوزعت الشركات الجديدة بين 4760 شركة أفراد، و530 شركة تضامن، و63 شركة توصية، و7 شركات مساهمة، و408 شركات محدودة المسؤولية.

وكشفت المديرية عن تراجع شطب الشركات، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، إلى 592 شركة، في حين بلغ عدد الشركات التي شطبت، خلال الفترة نفسها من العام الماضي إلى 2330 شركة.

وأرجعت المديرية الزيادة في عدد الشركات إلى الغاء التعقيدات التي كانت على زمن النظام البائد وتقديم التسهيلات لإجراءات تأسيس الشركات بمختلف أنواعها وتقليل الوقت اللازم لإنجاز عملية التسجيل والتأسيس.