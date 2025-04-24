وزارة الرياضة والشباب: إطلاق برامج وطنية لتأهيل الشباب وتفعيل الأنشطة الرياضية

دمشق-سانا

أكدت وزارة الرياضة والشباب انطلاق مسار جديد يرتكز على التخطيط الجاد، والعمل المؤسساتي، والانفتاح على الشراكة المجتمعية.

وأعلنت الوزارة في بيان لها اليوم، أن العمل جار بوتيرة متسارعة لوضع أسس تنظيمية وتنموية جديدة، ترتقي بواقع الرياضة السورية، وتفتح آفاقاً أوسع أمام شبابنا في مختلف المحافظات.

وذكرت الوزارة، أنها في طور مراجعة شاملة للهيكلية والسياسات بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية؛ بهدف الوصول إلى مؤسسة متماسكة مرنة وفعالة.

وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق برامج وطنية لتأهيل وتمكين الشباب، وإعادة تفعيل الأنشطة الرياضية محلياً، وتعزيز مشاركة المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب على المستوى الدولي، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الرياضية، وتحسين الاستثمار فيها.

وأشارت الوزارة إلى العمل على تعزيز الشراكات مع الاتحادات والمنظمات الوطنية، وبناء إعلام رياضي مهني موثوق، مبينة أن الوزارة تدرك حجم التحديات لكنها تملك الإرادة والرؤية لتجاوزها.