وزير النقل يبحث مع محافظ اللاذقية سبل تطوير قطاع النقل ‏الطرقي ‏والسككي بالمحافظة

دمشق-سانا‏

بحث وزير النقل الدكتور يعرب بدر مع محافظ اللاذقية محمد عثمان اليوم، سبل ‏تطوير قطاع النقل الطرقي والسككي بالمحافظة، ومشاريع الاستثمار ‏التابع له، و‏لاسيما مع اقتراب الموسم السياحي.

وناقش الجانبان، خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، ‏آلية ‏التنسيق مع المحافظة في مجال النقل، وخطة عمل المحافظة ‏المقترحة ‏للنهوض بالنقل الطرقي، ودعم النقل الداخلي بين مدن ومناطق ‏المحافظة، من ‏خلال تطوير وتأهيل بعض الطرق التي تربط الريف بالمدينة، ‏والعمل على ‏تخفيض أجور النقل.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تحسين وتسهيل الخدمات المقدمة لتيسير معاملات ‏المواطنين ‏في مديرية النقل، من تسجيل للمركبات ونقل ملكية وترخيص ‏سيارات و‏ تبديل لوحات وتعزيز الربط الإلكتروني بين مديريات النقل ‏بالمحافظات، ‏وغير ذلك من المعاملات.

وتطرق الجانبان إلى الخارطة المستقبلية التي من شأنها تحقيق الفائدة، بما ‏يصب ‏في مصلحة وخدمة المواطنين، والعمل على زيادة وسائط النقل ‏الداخلي؛ ‏لتخديم أكبر عدد ممكن من السكان، وتخصيص المناطق السياحية ‏بباصات ‏نقل خلال الموسم السياحي.

حضر الاجتماع عدد من مديري المؤسسات التابعة لوزارة النقل.