وزير النقل يبحث مع محافظ اللاذقية سبل تطوير قطاع النقل ‏الطرقي ‏والسككي بالمحافظة

دمشق-سانا
بحث وزير النقل الدكتور يعرب بدر مع محافظ اللاذقية محمد عثمان اليوم، سبل تطوير قطاع النقل الطرقي والسككي بالمحافظة، ومشاريع الاستثمار التابع له، ولاسيما مع اقتراب الموسم السياحي.
وناقش الجانبان، خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، آلية التنسيق مع المحافظة في مجال النقل، وخطة عمل المحافظة المقترحة للنهوض بالنقل الطرقي، ودعم النقل الداخلي بين مدن ومناطق المحافظة، من خلال تطوير وتأهيل بعض الطرق التي تربط الريف بالمدينة، والعمل على تخفيض أجور النقل.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تحسين وتسهيل الخدمات المقدمة لتيسير معاملات المواطنين في مديرية النقل، من تسجيل للمركبات ونقل ملكية وترخيص سيارات و تبديل لوحات وتعزيز الربط الإلكتروني بين مديريات النقل بالمحافظات، وغير ذلك من المعاملات.
وتطرق الجانبان إلى الخارطة المستقبلية التي من شأنها تحقيق الفائدة، بما يصب في مصلحة وخدمة المواطنين، والعمل على زيادة وسائط النقل الداخلي؛ لتخديم أكبر عدد ممكن من السكان، وتخصيص المناطق السياحية بباصات نقل خلال الموسم السياحي.
حضر الاجتماع عدد من مديري المؤسسات التابعة لوزارة النقل.