المؤسسة العامة للجيولوجيا تنظم جولة اطلاعية لطلاب الثانوية المهنية في ‏مقالع معمل إسمنت عدرا

ريف دمشق-سانا
نظمت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية اليوم جولة اطلاعية لطلاب الثانوية المهنية الجيولوجية والنفطية والأساتذة إلى مقالع معمل إسمنت عدرا، حيث تمت زيارة مواقع استخراج البازلت، والكلس، والغضار، بهدف تحديد حجم الأعمال اللازمة لإجراء مسح جيولوجي تفصيلي لتقدير الاحتياطي القابل للاستثمار.
وأتاحت الجولة للطلاب الفرصة لمشاهدة التكشفات والطبقات الصخرية، وتعلم كيفية حساب ميل الطبقات واتجاهها، إضافة إلى استخدام البوصلة الجيولوجية وأخذ العينات المناسبة، كما اطلع الطلاب على بعض المستحاثات في الصخور الكلسية، وتعرفوا بشكل موجز على آلية العمل في المقالع، بدءاً من استخراج الكتل ونقلها إلى الكسارات ثم إلى المعمل.
وأكد مدير الثانوية المهندس نبيل الواسطي في تصريح لسانا، أن هذه الجولة شكلت درساً عملياً للطلاب، حيث تم توجيههم لجمع بعض العينات، مع تقديم شرح وافٍ عن مكونات هذه العينات وعمرها وصفاتها.
من جانبهما، أوضح الجيوفيزيائي محمود حداد، معاون مدير المسح والتنقيب، والجيولوجي مهند جوهرة رئيس دائرة المسح الجيولوجي في المؤسسة، أن الهدف من الجولة هو إجراء مسح جيولوجي لتحديد كميات الاحتياطي القابل للاستثمار في مقالع البازلت والكلس والغضار التابعة لشركة إسمنت عدرا، وقد تم الاطلاع على امتداد الموقع وأخذ نقاط ملاحظة وعينات صخرية من التكشفات المقلعية، ليتم تحليلها مخبرياً، تمهيداً للبدء بتنفيذ دراسة جيولوجية اقتصادية استثمارية.
وأضافا: إن هذه الدراسة تهدف إلى التأكد من وجود كميات احتياطية كافية لتحديد المدة التشغيلية لمعمل الإسمنت، وفي حال كانت الكميات كبيرة، يمكن استثمارها على المدى القريب، سواء بإقامة معمل إسمنت جديد أو زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل الحالي.