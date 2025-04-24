المؤسسة العامة للجيولوجيا تنظم جولة اطلاعية لطلاب الثانوية المهنية في ‏مقالع معمل إسمنت عدرا

ريف دمشق-سانا ‏

نظمت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية اليوم جولة اطلاعية ‏لطلاب الثانوية المهنية الجيولوجية والنفطية‏ والأساتذة إلى مقالع معمل ‏إسمنت عدرا، حيث تمت زيارة مواقع استخراج البازلت، والكلس، والغضار، ‏بهدف تحديد حجم الأعمال اللازمة لإجراء مسح جيولوجي تفصيلي لتقدير ‏الاحتياطي القابل للاستثمار.‏

وأتاحت الجولة للطلاب الفرصة لمشاهدة التكشفات والطبقات الصخرية، ‏وتعلم كيفية حساب ميل الطبقات واتجاهها، إضافة إلى استخدام البوصلة ‏الجيولوجية وأخذ العينات المناسبة، كما اطلع الطلاب على بعض المستحاثات ‏في الصخور الكلسية، وتعرفوا بشكل موجز على آلية العمل في المقالع، بدءاً ‏من استخراج الكتل ونقلها إلى الكسارات ثم إلى المعمل.‏

وأكد مدير الثانوية المهندس نبيل الواسطي في تصريح لسانا، أن هذه الجولة ‏شكلت درساً عملياً للطلاب، حيث تم توجيههم لجمع بعض العينات، مع تقديم ‏شرح وافٍ عن مكونات هذه العينات وعمرها وصفاتها.‏

من جانبهما، أوضح الجيوفيزيائي محمود حداد، معاون مدير المسح والتنقيب، ‏والجيولوجي مهند جوهرة رئيس دائرة المسح الجيولوجي في المؤسسة، أن ‏الهدف من الجولة هو إجراء مسح جيولوجي لتحديد كميات الاحتياطي القابل ‏للاستثمار في مقالع البازلت والكلس والغضار التابعة لشركة إسمنت عدرا، ‏وقد تم الاطلاع على امتداد الموقع وأخذ نقاط ملاحظة وعينات صخرية من ‏التكشفات المقلعية، ليتم تحليلها مخبرياً، تمهيداً للبدء بتنفيذ دراسة جيولوجية ‏اقتصادية استثمارية.‏

وأضافا: إن هذه الدراسة تهدف إلى التأكد من وجود كميات احتياطية كافية ‏لتحديد المدة التشغيلية لمعمل الإسمنت، وفي حال كانت الكميات كبيرة، يمكن ‏استثمارها على المدى القريب، سواء بإقامة معمل إسمنت جديد أو زيادة ‏الطاقة الإنتاجية للمعمل الحالي.‏