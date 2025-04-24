السورية للبريد تشارك في ورشة عمل إقليمية بالمغرب حول البيانات ‏الإلكترونية المُسبقة ‏

دمشق-سانا

شاركت المؤسسة السورية للبريد في ورشة عمل إقليمية للاتحاد البريدي ‏العالمي حول البيانات الإلكترونية المُسبقة، في العاصمة المغربية الرّباط، ‏خلال الفترة ما بين 22 و24 نيسان الجاري، بمشاركة ممثلين عن ‌‏11 بلداً عربياً.‏

وتهدف الورشة التي حضرتها مديرة التقانة البريدية المهندسة نسرين شوقل ‏كممثلة عن المؤسسة السورية للبريد‏ إلى تعزيز وتنمية القدرات ‏التقنيّة ‏للعاملين في القطاع البريدي بالمنطقة العربية، في مجال تبادل ‏البيانات ‏الحيويّة، من خلال توفير تدريبات عمليّة مُعمّقة تغطي الأنظمة ‏الرقميّة ‏المُعتمدة لدى الاتحاد البريدي العالمي.‏

وناقش المشاركون في الورشة، سبل تطوير آليات البيانات ‏الإلكترونية ‏المُسبقة ونظام الإقرارات الجمركيّة ضمن منظومة البريد العالمي ‏IPS‏.‏ ‏

وفي تصريح لمراسلة سانا، أكّد معاون وزير الاتصالات والمُكلّف بتسيير ‏أعمال المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد أن المشاركة في الورشة تأتي ‏في ظلّ النّمو المُتسارع للتجارة الإلكترونية عالمياً، ما يستدعي تحديث ‏الأنظمة لمواكبة التدفق الكبير للطرود البريدية، مبيناً أن ذلك يعد جزءاً من ‏إستراتيجية البريد السوري، لتعزيز تصنيفه في مؤشرات أداء التجارة عبر ‏الحدود.‏

وأشار حمد إلى أن هذه الخطوة تخدم رؤية الدولة السورية في تحقيق التحوّل ‏الرقمي، وستُسهم بإحداث نقلة نوعيّة في قطاع البريد والتجارة ‏الإلكترونية، لما تحمله الورشة من تحسين بالإجراءات الجمركية، من خلال ‏نظام الإقرار الجمركي الإلكتروني، وتسريع عمليات التخليص على الطرود ‏البريدية، وضمان الشفافيّة وتعزيز التكامل بين أنظمة البريد والجمارك، ‏إضافة إلى دورها في الحد من التهرب الجمركي والأخطاء اليدويّة، عبر ‏التحوّل الرقمي الشامل.‏

وعن توقيت الورشة، لفت المكلف بتسيير أعمال المؤسسة السورية للبريد إلى ‏أنها تأتي بعد غياب البريد السوري عن حضور مثل هذه الورشات المهمة لما ‏يزيد على خمس سنوات، وأن هذه الورشة هي الأولى من نوعها التي تم ‏حضورها من قبل البريد السوري، وذلك بالتزامن مع عودة شريان الحياة ‏للبريد السوري، وعودة العديد من شركات النقل الجوي العربية والدولية، إلى ‏جانب التواصل مع الإدارات البريدية العالمية بواسطة الشبكة البريدية ‏العالمية.‏