اتحاد عمال حمص يطلع على بيئة العمل في حسياء الصناعية

حمص-سانا

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الدور المحوري لاتحاد العمال في تحسين بيئة العمل، وحماية حقوق العمال واستقرارهم، زار اليوم رئيس اتحاد عمال حمص الأستاذ محمد عامر، برفقة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، المدينة الصناعية في حسياء.

وأكد الوفد خلال لقائه مدير المدينة الصناعية في حسياء الأستاذ طلال زعيب، على أهمية دور الاتحاد في دعم العمال، وتجسيد صوتهم الحقيقي في الدفاع عن مصالحهم وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة.

وأشار زعيب إلى دور الاتحاد في معالجة التحديات التي تواجه العمالة، وتحسين ظروف العمل وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

ولفت زعيب خلال الاطلاع على الأرض المخصصة لإقامة مبنى اتحاد عمال حمص بحسياء إلى أهمية الإسراع في بدء الأعمال الإنشائية للمبنى ليكون مركزاً لدعم العمال، ومتابعة استقرار القوى العاملة وتعزيز الإنتاج الصناعي.

بدوره قال رئيس اتحاد عمال حمص: إن الزيارة تأتي في إطار تعزيز مكانة الاتحاد داخل المدينة الصناعية بحسياء، والنهوض باليد العاملة ودعمها.