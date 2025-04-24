اتحاد الملاكمة يقيم تجارب انتقاء للمنتخب الوطني للشباب تحضيراً للاستحقاقات الخارجية

دمشق-سانا

أقام اتحاد الملاكمة تجارب انتقاء للمنتخب الوطني للشباب في مدينة الفيحاء الرياضية، تحضيراً للمشاركة ببطولة آسيا لفئة الشباب التي ستقام في سيرلانكا خلال الشهر القادم.

وقال رئيس اتحاد الملاكمة كامل شبيب في تصريح لـ سانا: إن التجارب أقيمت وفقاً لمعايير محددة، حيث تمت دعوة اللاعبين من مواليد2007-2008 ممن أحرزوا المركزين الأول والثاني في بطولات العام الماضي.

وأضاف شبيب: تم السماح لفريق اللاعبين الأحرار بالمشاركة بالتجارب دون النظر إلى النتائج السابقة كمبادرة تحفيزية لهم، موضحاً أن مستواهم المهاري جيد، وهي فرصة لهم لإثبات جدارتهم.

وأشار رئيس اتحاد الملاكمة إلى أن الاتحاد سيعمل على تحضير اللاعبين الذين سينضمون إلى المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، عبر معسكر تدريبي مغلق للاستحقاق الآسيوي القادم.