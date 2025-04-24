وزير التعليم العالي يبحث مع القائم بأعمال السفارة التركية التعاون ‏في المجال العلمي وتبادل الخبرات

دمشق-سانا
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، مع القائم بأعمال السفارة التركية بدمشق، برهان كور أوغلو، التعاون العلمي المشترك بين البلدين، والعمل على إعداد خارطة طريق في مجال التعليم العالي.
وتناول اللقاء، الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة، الملفات المشتركة وآلية الدعم والتعاون في مجال البحث العلمي والمؤتمرات العلمية، وتبادل الخبرات، وتطوير التعليم الخاص، والاستفادة من تجربة الجامعات التركية لرفع تصنيف الجامعات السورية.
وركز الوزير الحلبي على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز التعاون وتحديد أطره، لافتاً إلى سعي الوزارة لوضع نظم ومعايير لتحفيز الطلاب الذين يدرسون في تركيا للعودة ومعالجة أوضاعهم ليتم نقلهم إلى الجامعات السورية، مبيناً وجود توجه لتكون اللغة التركية في المناهج الدراسية كلغة اختيارية.
بدوره، أشار القائم بأعمال السفارة التركية إلى ضرورة تفعيل المنح الدراسية التركية، وتوقيع اتفاقيات تعاون في مجال التعليم العالي، مبدياً استعداد بلاده للتعاون في مجال دعم تطوير البحث العلمي وتبادل الخبرات، ودعم ومساعدة السوريين في هذا المجال.