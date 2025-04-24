وزير التعليم العالي يبحث مع القائم بأعمال السفارة التركية التعاون ‏في المجال العلمي وتبادل الخبرات

دمشق-سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، مع القائم ‏بأعمال السفارة التركية بدمشق، برهان كور أوغلو، التعاون العلمي المشترك ‏بين البلدين، والعمل على إعداد خارطة طريق في مجال التعليم العالي.

وتناول اللقاء، الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة، الملفات المشتركة وآلية الدعم ‏والتعاون في مجال البحث العلمي والمؤتمرات العلمية، وتبادل الخبرات، ‏وتطوير التعليم الخاص، والاستفادة من تجربة الجامعات التركية لرفع ‏تصنيف الجامعات السورية.

وركز الوزير الحلبي على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز التعاون ‏وتحديد أطره، لافتاً إلى سعي الوزارة لوضع نظم ومعايير لتحفيز الطلاب ‏الذين يدرسون في تركيا للعودة ومعالجة أوضاعهم ليتم نقلهم إلى الجامعات ‏السورية، مبيناً وجود توجه لتكون اللغة التركية في المناهج الدراسية كلغة ‏اختيارية.

بدوره، أشار القائم بأعمال السفارة التركية إلى ضرورة تفعيل المنح الدراسية ‏التركية، وتوقيع اتفاقيات تعاون في مجال التعليم العالي، مبدياً استعداد بلاده ‏للتعاون في مجال دعم تطوير البحث العلمي وتبادل الخبرات، ودعم ومساعدة ‏السوريين في هذا المجال.