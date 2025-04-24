تنظيم ضبط بسيارة محملة بأكثر من عشرة أطنان من الدقيق التمويني معدة للتهريب بالسويداء

السويداء-سانا

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء اليوم بناء على بلاغ من اللجان الشعبية بمدينة شهبا ضبطاً بسيارة محملة بأكثر من عشرة أطنان من الدقيق التمويني بقصد التهريب.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء علاء فيصل في ‏تصريح لمراسل سانا أن تنظيم الضبط جاء بعد ورود بلاغ من اللجان الشعبية بالمدينة، حيث تم إيداع الكميات المصادرة، والبالغة 208 أكياس بكمية قدرها نحو 10 أطنان و250 كيلوغراماً في مطحنة أم الزيتون، كما جرى سحب عينتين من الدقيق لتحليلهما أصولاً.

وأشار فيصل إلى مواصلة المديرية تنظيم جولاتها في الأسواق لضبط أي مخالفات مرتكبة، مع الاستمرار بتلقي الشكاوى ومعالجتها وسحب العديد من العينات للمواد الغذائية.