آرسنال يكتفي بالتعادل مع كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

اكتفى فريق آرسنال بالتعادل الإيجابي مع ضيفه كريستال بالاس 2-2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل لآرسنال ياكوب كيويور في الدقيقة ال 3 ولياندرو تروسارد في الدقيقة

ال 42، فيما أحرز إيبريتشي إيزي في الدقيقة ال 27، وجان فيليب ماتيتا في الدقيقة ال 83 هدفي كريستال بالاس.

وبهذا التعادل، يرفع آرسنال رصيده إلى 67 نقطة، بفارق 12 نقطة عن ليفربول الذي تكفيه نقطة في مباراته المقبلة لضمان إحراز اللقب، فيما ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 45 نقطة في المركز الثاني عشر.