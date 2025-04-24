غرفة صناعة دمشق وريفها تفتتح مركز تنمية الموارد البشرية والمهنية في ‏عدرا الصناعية ‏

ريف دمشق-سانا

افتتحت غرفة صناعة دمشق وريفها مركز تنمية الموارد البشرية والمهنية ‏التابع للغرفة في مدينة عدرا الصناعية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.‏

ويقدّم المركز للكوادر الفنية والبشرية العديد من الدورات التدريبية في ‏مجالات الكهرباء والكهرباء الصناعية والمحاسبة والصناعات الهندسية ‏والكيميائية، بهدف تطوير قدرات العاملين في المنشآت الصناعية في المدينة ‏لتنمية الإنتاج كماً ونوعاً.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار الجهود المستمرة ‏لتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات.‏

وأوضح المنسق القطري لمكتب سوريا- المكتب الإقليمي للدول العربية ‏التابع لمنظمة العمل الدولية محمد أنس السبع؛ أن هذه الشراكة ما بين الغرفة والمنظمة وإدارة المدينة الصناعية؛ تعكس الالتزام بتعزيز فرص العمل ‏وتحسين بيئة العمل، من خلال تقديم دورات تدريبية متخصصة في مجالات ‏الصحة والسلامة المهنية، متوقعاً أن يسهم المركز في توفير بيئة عمل ‏صحية وآمنة، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، ما سيشجع العمال على ‏المشاركة في الدورات المهنية المحترفة، وتطوير الكوادر البشرية وتحقيق ‏أكبر استفادة من الإمكانات المتاحة؛ لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.‏

من جهته، نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي اعتبر أن ‏افتتاح المركز يعد بداية مرحلة جديدة، وباكورة التعاون مع منظمة العمل ‏الدولية لتنظيم دورات تدريبية قريباً بدعم من المنظمة.‏

عضو مجلس إدارة الغرفة حسام عابدين أكد أهمية الدعم الفني، وخصوصاً ‏بعد تحرير سوريا، ودخولها مرحلة التعافي الصناعي وإعادة الإعمار، منوهاً ‏بدور منظمة العمل الدولية واستمرار تعاونها في سبيل تأمين المزيد من الدعم ‏التقني لتطوير أدوات المركز التدريبي مهنياً، بما يخدم العمل الصناعي ‏وتطوير المنشآت الصناعية من الناحية التقنية، إضافة إلى تأهيل وتدريب ‏العاملين على أحدث ما توصل إليه العلم الصناعي.‏

‏مدير الصناعة في مدينة عدرا الصناعية عاصم سرية أكد أن المركز يمثّل ‏خطوة تهدف إلى تعزيز الربط بين سوق العمل والعمال المؤهلين؛ لتغطية ‏حاجة الصناعيين بتأمين فنيين بشكل عام وفي مدينة عدرا بشكل خاص.‏

ولفت إلى أن اطلاق هذا المركز يأتي استجابة لاحتياجات الصناعيين في ‏المدينة الصناعية، وخاصة بعد التحرير وزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب ‏بالعودة للعمل في سوريا.‏

ويضم المركز عدداً من القاعات التدريبية المجهزة بأحدث طرائق التدريب، وبدأ أولى دوراته تحت عنوان “الصحة والسلامة المهنية” ، حيث يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق أفضل ‏الممارسات في مجال السلامة في بيئة العمل، فيما تعمل إدارة المركز على ‏إعداد خطة تدريبية مستقبلية تضم برامج تدريبية مهمة لتطوير العمل ‏الصناعي.