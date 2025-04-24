اتحاد الصحفيين: البيانات الإلكترونية الخاصة بالصحفيين إذا كانت كاملة ‏فلا داعي لتقديم استمارة ورقية

دمشق-سانا
أكد عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الصحفيين براء عثمان؛ أن البيانات الإلكترونية المقدمة من قبل الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة، عبر الرابط الإلكتروني الذي حدده الاتحاد للانتساب، تعد كافية إذا ما كانت كاملة ولاحاجة لتقديم استمارة ورقية.
وأوضح عثمان في تصريح لمراسل سانا؛ أنه بإمكان الصحفي الذي واجه صعوبة في ملء الاستمارة إلكترونياً مراجعة مقر الاتحاد وتقديمها ورقياً لتسهيل العملية، حيث سيعمل الاتحاد على تحويل البيانات الورقية إلكترونياً، ويحتفظ بنسخة ورقية أيضا لكل صحفي.
ولفت عضو المكتب التنفيذي إلى أن التسجيل الورقي متاح حالياً في فرعي المركز الرئيسي بدمشق، وفرعي الاتحاد في محافظتي السويداء وحمص.