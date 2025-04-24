اتحاد الصحفيين: البيانات الإلكترونية الخاصة بالصحفيين إذا كانت كاملة ‏فلا داعي لتقديم استمارة ورقية

دمشق-سانا

أكد عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الصحفيين براء عثمان؛ أن البيانات ‏الإلكترونية المقدمة من قبل الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية ‏الحكومية والخاصة، عبر الرابط الإلكتروني الذي حدده الاتحاد للانتساب، تعد ‏كافية إذا ما كانت كاملة ولاحاجة لتقديم استمارة ورقية.‏

وأوضح عثمان في تصريح لمراسل سانا؛ أنه بإمكان الصحفي الذي واجه ‏صعوبة في ملء الاستمارة إلكترونياً مراجعة مقر الاتحاد وتقديمها ورقياً ‏لتسهيل العملية، حيث سيعمل الاتحاد على تحويل البيانات الورقية إلكترونياً، ‏ويحتفظ بنسخة ورقية أيضا لكل صحفي.‏

ولفت عضو المكتب التنفيذي إلى أن التسجيل الورقي متاح حالياً في فرعي ‏المركز الرئيسي بدمشق، وفرعي الاتحاد في محافظتي السويداء وحمص.‏